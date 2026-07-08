Un operaio agrigentino di 53 anni, Gerlando Gino Brucceri, ieri ha perso la vita nel cantiere del viadotto Akragas, il ponte che collega Agrigento a Porto Empedocle, interessato da anni da lavori di recupero e manutenzione.

Inutili i soccorsi

Dopo l’allarme sono intervenuti sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco, il personale Anas e i carabinieri. Per il lavoratore, tuttavia, non c’è stato nulla da fare. Secondo le prime informazioni raccolte da Anas, l’uomo sarebbe stato trovato privo di sensi su una pedana metallica al termine del turno di lavoro. I primi riscontri farebbero ipotizzare un malore improvviso. La procura ha aperto un’inchiesta per fare piena luce sull’accaduto.