Aci Castello, pistola con liquido al peperoncino sulla gente: due feriti

06/07/2026 di , Tempo di lettura 2 min

Un venerdì sera da paura ad Aci Castello, nel Catanese, dove un uomo ha aggredito con uno spray urticante al peperoncino un gruppo di persone, senza alcun preciso motivo. Il bilancio è di due feriti lievi e di una generale tensione che si è scatenata durante l’ora in cui l’aggressore ha continuato a girare indisturbato. In attesa dell’arrivo dei carabinieri e del personale del 118. Il tutto intorno alla mezzanotte, quando la piazza principale della località marinara era piena di persone. Comprese diverse famiglie con bambini, intente a passeggiare sul lungomare.

Dalla minaccia casuale all’aggressione

Una normale serata estiva, almeno fino a quando non è arrivato un 75enne di Catania – con piccoli precedenti penali, a quanto risulta a MeridioNews -, iniziando a minacciare un gruppo di persone a caso. «Se mi guardi, ti spacco il bastone in testa», la frase rivolta dall’uomo a un 40enne, seduto a chiacchierare con degli amici. Invitato ad allontanarsi, la questione sembrava risolta. Ma, anziché un bastone, il 75enne ha estratto una sorta di pistola giocattolo, sparando sul gruppo del liquido urticante al peperoncino. Che ha colpito l’uomo tra viso e collo e una donna al braccio.

Dai primi soccorsi all’arrivo dei carabinieri

Tra il panico generale che si è scatenato in piazza, i due feriti sono stati subito soccorsi dagli altri cittadini. E dal personale del chiosco, noto e affollato punto di ritrovo ad Aci Castello, che ha provato ad utilizzare il latte come rimedio casalingo per calmare il bruciore intenso dovuto allo spray al peperoncino. In attesa dei soccorsi veri che – stando alle testimonianze dei presenti – arrivando da fuori Aci Castello avrebbero impiegato circa un’ora a raggiungere il posto. I carabinieri hanno identificato l’uomo, portandolo con loro. Mentre il personale del 118 ha trasferito l’uomo e la donna raggiunti dal liquido urticante al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro per le medicazioni del caso. A cui dovrà seguire una visita alla vista, per il 40enne raggiunto al viso, per escludere eventuali danni.

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