Foto di Dario De Luca

Incidente sul lavoro ieri pomeriggio a Caltanissetta. Un operaio di 28 anni, originario di Serradifalco e impiegato per Enel distribuzione, è rimasto folgorato mentre stava effettuando alcuni lavori su una cabina elettrica. La vittima è arrivata intorno alle 18 al Pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia con ustioni al volto e in diverse parti del corpo, oltre a sintomi di intossicazione dovuti all’inalazione di fumo. I medici lo hanno subito intubato e stabilizzato. Poi è stato disposto il trasferimento al centro grandi ustioni dell’ospedale Civico di Palermo. Adesso è in prognosi riservata.