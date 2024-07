Operaio cade da un’impalcatura a Palermo. Trasportato in ospedale dal 118

Un operaio di 52 anni è caduto da un’impalcatura in via Lanza di Scalea, a Palermo. Un’asse di legno si sarebbe spezzato e l’uomo è caduto da un’altezza di quattro metri. Il ferito è stato soccorso dai sanitari del 118. Sono intervenuti gli agenti di polizia e i tecnici della Asp. L’operaio è stato portato all’ospedale Villa Sofia ma non dovrebbero essere in pericolo di vita.