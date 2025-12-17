Open Arms: Cassazione, definitiva assoluzione di Salvini 

È definitiva l’assoluzione per il vicepremier Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per la vicenda Open Arms. Lo hanno deciso i giudici della quinta sezione della Cassazione che hanno rigettato il ricorso per saltum presentato dalla procura di Palermo dopo l’assoluzione di primo grado.

I giudici della Suprema Corte hanno quindi confermato la sentenza con cui, nel dicembre 2024, il tribunale di Palermo aveva già optato per l’assoluzione di Salvini perché il fatto non sussiste, relativamente alle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. A presentare ricorso in Cassazione era stata la procura di Palermo: sia la procura generale del Palazzaccio sia la difesa del ministro avevano sollecitato stamane in udienza la conferma definitiva dell’assoluzione.