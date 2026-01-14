Foto generata con IA

Un uomo di 73 anni, Vito La Puma, di Borgetto, in provincia di Palermo, è stato ucciso nelle campagne tra Partinico e Borgo Parrini con colpi di arma da fuoco alla testa. Indagini da parte delle forze dell’ordine. Secondo quanto risulta a MeridioNews La Puma era un pastore della zona.

Il 73enne sarebbe stato raggiunto da due colpi, uno alla testa e uno alla mandibola. La vittima ha piccoli precedenti di polizia ed in passato era stato indagato per furto e invasione di terreni. Gli agenti stanno scavando nel passato della vittima e stanno ascoltando i familiari.