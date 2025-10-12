Omicidio a Palermo, un giovane ucciso con un colpo di pistola in testa

12/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Paolo Taormina, il 21enne ucciso a Palermo mentre tentava di sedare una lite in strada.
Foto profilo Facebook Paolo Taormina

Omicidio a Palermo, nel rione del centro storico Olivella, nei pressi del teatro Massimo. Ad essere ucciso è stato un giovane 20ennePaolo Taormina – raggiunto da un colpo di pistola alla testa. L’omicidio, secondo quanto trapelato fino a questo momento, è avvenuto intorno alle 3 di notte tra i tavoli del locale O Scruscio, i cui titolari sarebbero i genitori della vittima.

La dinamica dell’omicidio a Palermo

Da quando si apprende l’omicidio a Palermo è avvenuto al culmine di una lite. Una rissa scoppiata nei pressi del locale a cui la vittima però non aveva preso parte. Il 20enne sarebbe intervenuto solo dopo per calmare gli animi e tranquillizzare un gruppo di persone che stava litigando. Stando a quanto emerso fino a questo momento uno dei partecipanti avrebbe estratto una pistola e ha sparato al giovane. Subito dopo c’è stato il fuggi fuggi con molte persone che si sono allontanate a bordo di mezzi a due ruote. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118 con diverse ambulanza. L’intera zona è stata interdetta per consentire i rilievi al reparto scientifico.

