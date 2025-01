Omicidio a Messina, uccisa a coltellate una donna di 62 anni. Arrestato il figlio

Una donna di 62 anni è stata uccisa, intorno alla 13, in uno stabile di via Cesare Battisti, a Messina. La vittima, secondo quanto riportato da La Gazzetta del Sud, è Caterina Pappalardo. Il delitto sarebbe avvenuto al culmine di una lite con il figlio, il 26enne Giosuè Fogliani. L’uomo – che si trova in stato di fermo – sarebbe l’autore dell’omicidio con la 62enne che sarebbe stata colpita con più di dieci coltellate. Sul posto sono presenti i carabinieri e la polizia. Stando a quanto trapelato Fogliani potrebbe avere utilizzato uno spray al peperoncino per stordire la donna.