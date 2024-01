Enna, imprenditore ucciso a coltellate. Rintracciato il figlio 22enne. Interrogato in questura

Foto Polizia di Stato - Pagina Facebook

È stato trovato dalla polizia Matteo Menzo, 22 anni, sospettato di essere l’autore dell’omicidio del padre Gaetano, imprenditore edile di 48 anni. Il giovane è stato individuato tra la parte alta della città ed Enna bassa. Il giovane si trova negli uffici della questura. Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto nell’abitazione dell’imprenditore, in via Mola. Il 22enne, secondo quanto emerso, è stato visto uscire da casa visibilmente turbato in volto. Il cadavere è stato scoperto da un fratello della vittima, che lavora nella stessa impresa edile di famiglia. Gaetano Menzo era impegnato in un cantiere a pochi passi dalla sua abitazione e per questo motivo aveva deciso di fare rientro a casa per il pranzo.