Omicidio di Giuseppe Florio

Omicidio di Giuseppe Florio: arrestata la 53enne indagata

18/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

È stata arrestata stamattina la 53enne di Sesto San Giovanni (MI) e domiciliata a Vercelli, indagata per il reato di omicidio aggravato in concorso ai danni del 66enne Giuseppe Florio di Giardini Naxos. Il provvedimento restrittivo, eseguito dai carabinieri di Taormina, nasce dall’evoluzione delle indagini condotte a seguito del rinvenimento del cadavere della vittima. Avvenuto il 26 aprile di quest’anno, a Castiglione di Sicilia nel Catanese. La posizione della donna. La posizione della donna era già stata oggetto di un iniziale provvedimento di fermo di indiziato di delitto eseguito il 27 aprile. Ma limitatamente all’ipotesi di occultamento di cadavere.

In quella sede, sebbene il fermo fosse stato convalidato, non era stata applicata alcuna misura cautelare, con la conseguente scarcerazione dell’indagata. Le successive indagini, coordinate dalla procura ed eseguite con il supporto tecnico della sezione cyber dei carabinieri di Catania hanno permesso la conseguente analisi dei dispositivi informatici. Ciò insieme all’escussione di persone informate sui fatti ha permesso di acquisire nuovi e determinanti indizi di colpevolezza. Ma anche la visione di ulteriori immagini estratte dai sistemi di videosorveglianza e le dichiarazioni rese in fase di interrogatorio da uno dei coindagati. In particolare, le intercettazioni ambientali e telefoniche captate proprio nel periodo successivo alla scarcerazione hanno fornito un serio riscontro alle ipotesi accusatorie di concorso della donna. Motivo per cui è stata tratta in arresto per l’omicidio di Giuseppe Florio.

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