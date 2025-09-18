Palermo: Omicidio Gaglio, gip convalida l’arresto del cognato attualmente indagato

Il gip Lorenzo Chiaramonte ha convalidato l’arresto per Giuseppe Cangemi, il dipendente della Rap che tre giorni fa ha ucciso il cognato Stefano Gaglio. Il gip ha disposto la misura cautelare in carcere. Il suo legale, l’avvocato Salvino Pantuso, aveva presentato documentazione sui problemi psichiatrici di cui soffre il suo assistito. Sarebbe stato confermato il movente economico come ricostruito dalla Procura. Gaglio avrebbe riferito ai figli di Cangemi che non voleva lasciare loro una casa, ma l’avrebbe donata ai nipoti. Una scelta che avrebbe scatenato liti in casa e tanta tensione. «Presenterò ricorso al tribunale del Riesame – annuncia l’avvocato Pantuso – il regime carcerario non è compatibile con lo stato di salute del mio assistito che ha una diagnosi di schizofrenia come stabilito dai medici del Policlinico. Io ho consegnato documenti che vanno dal 2021 al 2023».

«Le malattie psichiatriche con il passare del tempo difficilmente regrediscono anzi con il passare del tempo tendono a peggiorare – precisa ancora l’avvocato difensore -. Nella relazione del 2023 si fa riferimento ad allucinazioni visive, schizofrenie e disturbo ossessivo compulsivo. La reazione di Cangemi alla rivelazione fatta dal cognato ai figli è sproporzionata. Per questo chiederò al riesame che venga nominato un perito che valuti queste cose».