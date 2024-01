Omicidio Celesa, respinta istanza di scarcerazione di uno dei due imputati

Il tribunale del riesame ha respinto l’istanza di scarcerazione di uno dei fratelli, il maggiorenne, coinvolto nell’omicidio di Rosolino Celesia, il ventiduenne palermitano ucciso a colpi di pistola al culmine di una rissa scoppiata in una discoteca del capoluogo siciliano nel dicembre scorso.

Resta dunque in carcere il fratello maggiorenne, accusato di detenzione e porto abusivo di arma da fuoco. A presentare l’istanza era stato il legale difensore di entrambi i fratelli, l’avvocata Vanila Amoroso. È detenuto in carcere anche il fratello più piccolo, minorenne, accusato dell’omicidio e per cui domani dovrebbe svolgersi l’udienza al tribunale del riesame.