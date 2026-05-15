immagine creata con l'intelligenza artificiale

È stata eseguita oggi l’autopsia sul corpo di Pietro De Luca. Si tratta dell’ex infermiere ucciso con diversi colpi sferrati con un tubo di metallo da un ragazzo di 16 anni. L’omicidio è avvenuto in un casolare di via Buonpensiero nella riva del fiume Oreto, a Palermo. Colpi violenti che sarebbero stati sferrati dall’alto verso il basso che hanno provocato ferite molto profonde al cranio.

Da quanto emerso nel corso dell’esame non ci sarebbero segni di colluttazione. Alle verifiche ha preso parte anche il medico legale Paolo Procaccianti, nominato dai familiari della vittima Pietro De Luca, assistiti dagli avvocati Fabrizio Pizzitola e Salvo Vitrano. Inoltre, sono stati prelevati dei frammenti dalle unghie della vittima per confermare che non ci sia stata lotta tra il pensionato e il ragazzo nel capanno. Sono stati prelevati tessuti per eseguire gli esami tossicologici i cui esiti saranno consegnati tra 60 giorni. La salma è stata restituita alla famiglia per celebrare i funerali.