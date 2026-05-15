immagine creata con l'intelligenza artificiale

Omicidio nel casolare a Palermo: eseguita autopsia, non ci sarebbe stata colluttazione

15/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

È stata eseguita oggi l’autopsia sul corpo di Pietro De Luca. Si tratta dell’ex infermiere ucciso con diversi colpi sferrati con un tubo di metallo da un ragazzo di 16 anni. L’omicidio è avvenuto in un casolare di via Buonpensiero nella riva del fiume Oreto, a Palermo. Colpi violenti che sarebbero stati sferrati dall’alto verso il basso che hanno provocato ferite molto profonde al cranio.

Da quanto emerso nel corso dell’esame non ci sarebbero segni di colluttazione. Alle verifiche ha preso parte anche il medico legale Paolo Procaccianti, nominato dai familiari della vittima Pietro De Luca, assistiti dagli avvocati Fabrizio Pizzitola e Salvo Vitrano. Inoltre, sono stati prelevati dei frammenti dalle unghie della vittima per confermare che non ci sia stata lotta tra il pensionato e il ragazzo nel capanno. Sono stati prelevati tessuti per eseguire gli esami tossicologici i cui esiti saranno consegnati tra 60 giorni. La salma è stata restituita alla famiglia per celebrare i funerali.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dall’11 al 17 maggio 2026
di

Un oroscopo, quello della settimana dall’11 al 17 maggio 2026, che vede tutto lo zodiaco animato dalla Luna. Che sembra parlare la lingua della concretezza. Vediamo come, segno per segno, nell’approfondimento della nostra rubrica zodiacale. Ariete Il cielo, per voi Ariete, in questa settimana dall’11 maggio segna quell’ascesa tanto cercata dai pianeti: con un oroscopo […]

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Nuova Sabatini 2026, accesso al credito agevolato per le imprese: i punti da non trascurare
di

In un contesto economico in cui l’accesso al credito resta uno dei principali ostacoli alla crescita delle imprese, la Nuova Sabatini si conferma anche per il 2026 come una delle misure pubbliche più utilizzate per sostenere gli investimenti produttivi. Si tratta di uno strumento che, negli anni, dimostra una continuità rara nel panorama degli incentivi […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze