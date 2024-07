Omicidio a Biancavilla: svolta nelle indagini. Individuato chi ha ucciso il 20enne

Una sorta di regolamento di conti dopo una lite forse avvenuta diversi giorni addietro per questioni inerenti il pascolo degli animali. Potrebbe essere questo il movente dell’omicidio di Antonio Andolfi, il 20enne ucciso a colpi di pistola ieri sera a Biancavilla, in provincia di Catania. Il giovane è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale locale ma i medici non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. I carabinieri, come riportato da Biancavilla Oggi, avrebbe individuato il killer che è stato sottoposto a fermo. Al vaglio degli inquirenti, coordinati dalla procura di Catania, ci sarebbero le posizioni di altri soggetti. Esclusi collegamenti con ambienti legati alla criminalità organizzata e al mondo dello spaccio di stupefacenti.