Catania, evade dai domiciliari per andare a rubare in una casa a Ognina

Un catanese di 47 anni è stato arrestato in seguito all’accusa di furto in appartamento, aggravato da violenza sulle cose ai danni di un cittadino. I carabinieri sono riusciti a risalire al responsabile dell’atto analizzando i filmati forniti da un ragazzo di 29 anni, che ha sporto denuncia per il furto di un computer e un cellulare. L’uomo era già noto per i suoi trascorsi giudiziari e anche perché si trovava già agli arresti domiciliari, misura adesso riconfermata dall’autorità giudiziaria.