Il nuovo sistema di asilo europeo: giornata di formazione a Catania

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​«C’è ancora un diritto d’asilo?». È la domanda, alla luce delle recenti evoluzioni normative sulla protezione internazionale, di cui si ragionerà il 9 maggio 2026 a Casa Betania, a Catania. La giornata di formazione e aggiornamento professionale promossa dal progetto Volontar-io, di Centro Astalli Catania e Palermo insieme all’Istituto Arrupe e con il sostegno di Fondazione Con il Sud.

Il programma della giornata

​I lavori si apriranno alle 10, con la prima conferenza – fissata dopo mezzora – di Introduzione al nuovo sistema di asilo europeo. Interverranno Martina Stefanile, avvocata esperta in Diritto delle migrazioni, socia dell’associazione per gli Studi giuridici sull’immigrazione (Asgi), e Riccardo Campochiaro, avvocato e presidente del Centro Astalli Catania. Dopo il pranzo (su prenotazione), ci si riunirà in tavoli tematici con le associazioni e le realtà locali.