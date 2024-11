La Vardera, lancia il progetto per un nuovo movimento politico «senza pressioni romane»

«Non staremo né a destra e né a sinistra, il nostro obiettivo è quello di identificarci con i siciliani senza le pressioni romane sulle spalle. Vi posso già dire che non andremo mai con i vari Cuffaro, Lombardo e Schifani di turno e neanche con tutti quelli che hanno venduto la nostra Isola all’autonomia differenziata. Ho lanciato un appello sui social a chiunque voglia farne parte: non so ancora il nome o quale sia il logo, lo sceglierò insieme a tutti quelli che saranno al mio fianco». Così annuncia il deputato regionale del gruppo misto all’Ars Ismaele La Vardera. Per l’occasione ha pubblicato un video sulla propria Facebook.

«So per certo – prosegue – che saremo l’opposizione a questo governo regionale e aperti a chiunque abbia il coraggio di provare a cambiare questo sistema. Entro la primavera faremo la prima assemblea costituente, lavorando già alla presentazione del simbolo in diversi Comuni. Sto osando e so bene che due anni sono ancora lunghi per sapere come andrà a finire. La finanziaria? O si cambiano queste regole folli del Do ut des o sono anche pronto a non fare nulla durante questa manovra. Lo devo alla Sicilia, a tutti quei giovani che ogni vanno via ed anche a tutti quelli che ormai da anni hanno smesso di andare a votare». Il primo a commentare positivamente la scelta di La Vardera, eletto all’Ars con il movimento politico di Cateno De Luca, è stato il referente regionale del Movimento 5 stelle Nuccio Di Paola. «Accolgo con favore la scelta di La Vardera. L’allargamento del fronte anti-Schifani è sempre una buona notizia per la Sicilia, visto che l’esecutivo regionale ha finora dimostrato di lavorare più per obbedire agli ordini di scuderia romani che per gli interessi dei siciliani, come dimostrano le decisioni sul Ponte, sull’autonomia differenziata e sugli inceneritori, solo per fare qualche esempio».