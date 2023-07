Noto, truffa dello specchietto a un turista inglese

Due residenti a Noto (in provincia di Siracusa) ieri mattina hanno fatto la truffa dello specchietto a un turista inglese nel parcheggio del centro commerciale di via Necropoli del Fusco. Il cittadino britannico, impaurito dall’atteggiamento del 26enne e del 19enne, gli ha ceduto 530 euro. Un’altra persona che stava assistendo alla scena ha chiamato la polizia che in pochi minuti è arrivata sul posto cogliendo in flagranza di reato i due. I soldi sono stati restituiti al turista dopo aver sporto denuncia.