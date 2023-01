Noto, tenta di rubare uno scooter. Individuato e denunciato l’autore

Agenti del commissariato di Noto hanno denunciato un netino di 47 anni, già conosciuto alle forze di polizia, per il reato di tentato furto aggravato. In particolare, l’11 gennaio scorso, un cittadino si presentava al commissariato per denunciare per il tentato furto di uno scooter. Nel pomeriggio precedente, la vittima veniva avvisata che alcuni individui stavano tentando di rubare il suo mezzo parcheggiato davanti casa. Rientrato immediatamente, l’uomo scopriva che lo scooter non era stato rubato ma si era perpetrato solamente un tentativo di furto. Gli agenti, intervenuti sul posto, effettuavano un sopralluogo per chiarire i particolari dell’accaduto. Infatti, grazie alla presenza di un impianto di video sorveglianza installato nel circondario, sono riusciti a individuare l’autore del tentato furto ed a denunciarlo.