Noto, 34enne denunciato per atti osceni in luogo pubblico

Un uomo di 34 anni è stato denunciato a Noto, in provincia di Siracusa, per i reati di atti osceni in luogo pubblico e violenza privata. Pochi giorni fa, la polizia è intervenuta nei pressi della villa comunale per raccogliere la denuncia di una donna, una turista straniera, che ha raccontato di essere stata avvicinata da un uomo che si è denudato per poi compiere atti di autoerotismo. Davanti al tentativo della donna di lasciare la zona a bordo della propria auto, l’uomo avrebbe tentato anche di sbarrarle la strada. L’uomo ha precedenti dello stesso tenore.