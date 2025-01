Non si ferma all’alt e con lo scooter travolge un poliziotto. Ai domiciliari 20enne di Ragusa

Foto di Dario De Luca

Un ventenne a bordo di uno scooter ha investito, a Ragusa, un agente di polizia, che gli aveva intimato l’alt per un controllo, facendolo cadere rovinosamente a terra. Il giovane è fuggito a piedi, ma è stato inseguito e raggiunto dall’autista della Volante della questura che lo ha bloccato e arrestato. Il ventenne, ragusano incensurato, è stato arrestato in flagranza di reato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, e su disposizione della procura sottoposto agli arresti domiciliari. Sul posto è intervenuto personale del 118 che ha trasportato il poliziotto ferito al Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.