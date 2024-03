Niscemi: già ubriachi, ma vogliono continuare a bere e aggrediscono i poliziotti intervenuti per fermarli

Foto di Orkhan Farmanli su Unsplash

In evidente stato di ebbrezza, ma avrebbero preteso di continuare a bere in un bar del centro storico. È successo a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Due uomini avrebbero avuto comportamenti molesti in diversi locali. Alla vista della polizia – allertata da alcuni clienti di uno dei locali – avrebbero minacciato e offeso gli agenti. Uno di loro ha anche aggredito un poliziotto, che ha riportato lievi ferite.

Per questo la questora di Caltanissetta ha adottato per i due il cosiddetto Daspo urbano (divieto di accesso ai pubblici esercizi e ai locali di pubblico trattenimento, ndr) per oltraggio, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Le due persone sono state denunciate.

Per due anni, i due indagati non potranno accedere o stazionare nei pubblici esercizi del centro storico di Niscemi. La violazione di questo divieto comporta la reclusione da uno a tre anni e una multa che può andare da 10mila a 24mila euro.