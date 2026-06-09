Nel corso di controlli sviluppati in una zona particolarmente impervia e caratterizzata da fitta vegetazione, i carabinieri dello squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia hanno individuato una coltivazione illecita. La piantagione è composta da circa 720 piante di Papaver somniferum (papavero da oppio), in avanzato stato di maturazione. Peraltro si tratta di una zona interdetta con ordinanza del sindaco a seguito degli eventi franosi del gennaio scorso.

Gli accertamenti hanno permesso di individuare i presunti responsabili della coltivazione abusiva. I carabinieri hanno deferito, dunque, in stato di libertà alla procura di Gela un uomo di 57 anni e una donna di 48 anni. Entrambi residenti a Niscemi e pregiudicati, sono ritenuti responsabili della coltivazione illecita della predetta specie vegetale, dalla quale è possibile ricavare sostanze stupefacenti. Su disposizione dell’autorità giudiziaria l’intera piantagione è stata posta sotto sequestro, mentre i campioni prelevati saranno analizzati per i successivi accertamenti tecnici volti a determinarne il quantitativo di principio attivo.