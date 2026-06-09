Niscemi: scoperta piantagione di papaveri da oppio. Denunciate due persone

09/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Nel corso di controlli sviluppati in una zona particolarmente impervia e caratterizzata da fitta vegetazione, i carabinieri dello squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia hanno individuato una coltivazione illecita. La piantagione è composta da circa 720 piante di Papaver somniferum (papavero da oppio), in avanzato stato di maturazione. Peraltro si tratta di una zona interdetta con ordinanza del sindaco a seguito degli eventi franosi del gennaio scorso.

Gli accertamenti hanno permesso di individuare i presunti responsabili della coltivazione abusiva. I carabinieri hanno deferito, dunque, in stato di libertà alla procura di Gela un uomo di 57 anni e una donna di 48 anni. Entrambi residenti a Niscemi e pregiudicati, sono ritenuti responsabili della coltivazione illecita della predetta specie vegetale, dalla quale è possibile ricavare sostanze stupefacenti. Su disposizione dell’autorità giudiziaria l’intera piantagione è stata posta sotto sequestro, mentre i campioni prelevati saranno analizzati per i successivi accertamenti tecnici volti a determinarne il quantitativo di principio attivo.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Ballottaggio Comunali 2026, i risultati a Bronte: Gullotta nuovo sindaco, doppiando Castiglione
Leggi la notizia

Nel corso di controlli sviluppati in una zona particolarmente impervia e caratterizzata da fitta vegetazione, i carabinieri dello squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia hanno individuato una coltivazione illecita. La piantagione è composta da circa 720 piante di Papaver somniferum (papavero da oppio), in avanzato stato di maturazione. Peraltro si tratta di una zona interdetta con ordinanza del […]

Catania, scooter contro pedone. Tre feriti nei pressi dell’aeroporto
Leggi la notizia

Nel corso di controlli sviluppati in una zona particolarmente impervia e caratterizzata da fitta vegetazione, i carabinieri dello squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia hanno individuato una coltivazione illecita. La piantagione è composta da circa 720 piante di Papaver somniferum (papavero da oppio), in avanzato stato di maturazione. Peraltro si tratta di una zona interdetta con ordinanza del […]

Ballottaggio Comunali 2026, i risultati a Ispica: Muraglie è il nuovo sindaco
Leggi la notizia

Nel corso di controlli sviluppati in una zona particolarmente impervia e caratterizzata da fitta vegetazione, i carabinieri dello squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia hanno individuato una coltivazione illecita. La piantagione è composta da circa 720 piante di Papaver somniferum (papavero da oppio), in avanzato stato di maturazione. Peraltro si tratta di una zona interdetta con ordinanza del […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dall’8 al 14 giugno 2026
di

L’oroscopo di questa settimana dall’8 giugno 2026 manda messaggi chiari ai segni zodiacali. E parla di romanticismo per i segni d’acqua: Cancro, Scorpione e Pesci. Mentre i segni d’aria – Gemelli, Bilancia e Acquario – osano sempre di più, sotto la spinta del Sole e di Urano. Ne godono anche Ariete e Leone, mentre il […]

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Agricoltura, energia e investimenti: alle aziende serve una visione più ampia
di

Negli ultimi anni il settore agricolo ha vissuto una trasformazione profonda. Non solo nei campi, ma nel modo stesso in cui le aziende agricole devono ragionare, seguite da una consulenza altrettanto agile. Chi lavora ogni giorno accanto a queste realtà lo vede chiaramente: produrre bene, oggi, non basta più. Bisogna confrontarsi con energia, sostenibilità economica, […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze