L’ex segretario regionale della Lega torna in Forza Italia. L’annuncio di Nino Minardo

«Ho sempre creduto in un centrodestra con un asse moderato, responsabile e radicato nei valori cristiani e liberali, e oggi rinnovo il mio impegno in un’azione politica orientata a coinvolgere movimenti e realtà territoriali e nazionali vicini al Partito Popolare Europeo, al civismo, al federalismo e all’autonomismo, con l’obiettivo di semplificare il quadro politico italiano e offrire agli elettori un’unica e forte proposta politica di centro. Ho condiviso un lungo tratto di strada con Forza Italia, dal 1999 al novembre del 2019, e oggi è il momento in cui ho deciso di riprendere quel percorso. Ringrazio tutta Forza Italia per l’accoglienza e la stima che mi hanno dimostrato». Con queste parole il parlamentare modicano Nino Minardo annuncia il suo rientro nel partito azzurro. Il politico dal 19 aprile 2024 faceva parte del gruppo Misto dopo avere concluso la propria esperienza nella Lega di Matteo Salvini.

All’interno di quest’ultima formazione politica nel 2020 era stato nominato segretario regionale. L’adesione al Carroccio risaliva, invece, al 2019. Prima ancora Minardo è stato eletto alla Camera con il Popolo delle Libertà. Conclusa l’esperienza con Silvio Berlusconi aveva aderito al Nuovo centro destra. Erano i tempi in cui al vertice del partito c’erano l’ex ministro Angelino Alfano e l’attuale presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.