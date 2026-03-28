Negli ultimi giorni alcune strade statali della provincia di Messina sono state interessate da una perturbazione che ha determinato nevicate intense e diffuse, cadute anche a quote insolitamente basse per il periodo. Per garantire la sicurezza della circolazione e la piena transitabilità delle infrastrutture, l’Anas è intervenuta ininterrottamente, sia nelle ore diurne che notturne, lungo le strade […]
Foto di È Tempo di Neve, è Tempo di Magia
Neve nel Messinese, in azione l’Anas lungo diverse strade statali
Negli ultimi giorni alcune strade statali della provincia di Messina sono state interessate da una perturbazione che ha determinato nevicate intense e diffuse, cadute anche a quote insolitamente basse per il periodo. Per garantire la sicurezza della circolazione e la piena transitabilità delle infrastrutture, l’Anas è intervenuta ininterrottamente, sia nelle ore diurne che notturne, lungo le strade statali 289 di Sant’Agata Militello, 116 Randazzo-Capo d’Orlando e 185 di Sella Mandrazzi.
Operativi i Centri neve dell’Anas
Sono stati impiegati mezzi turbine, auto spazzaneve e le squadre di manutenzione Anas dei Centri Neve di Cesarò, Floresta e Novara di Sicilia, operativi per la rimozione degli accumuli di neve e la gestione delle condizioni critiche del piano viabile. Le attività hanno consentito di mantenere aperti i collegamenti e di limitare i disagi per gli utenti, spiega l’Anas.