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Neve nel Messinese, in azione l’Anas lungo diverse strade statali

28/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Negli ultimi giorni alcune strade statali della provincia di Messina sono state interessate da una perturbazione che ha determinato nevicate intense e diffuse, cadute anche a quote insolitamente basse per il periodo. Per garantire la sicurezza della circolazione e la piena transitabilità delle infrastrutture, l’Anas è intervenuta ininterrottamente, sia nelle ore diurne che notturne, lungo le strade statali 289 di Sant’Agata Militello, 116 Randazzo-Capo d’Orlando e 185 di Sella Mandrazzi.

Operativi i Centri neve dell’Anas

Sono stati impiegati mezzi turbine, auto spazzaneve e le squadre di manutenzione Anas dei Centri Neve di Cesarò, Floresta e Novara di Sicilia, operativi per la rimozione degli accumuli di neve e la gestione delle condizioni critiche del piano viabile. Le attività hanno consentito di mantenere aperti i collegamenti e di limitare i disagi per gli utenti, spiega l’Anas.

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