Foto di polizia

Nesima, sorpresi in condominio con arnesi da scasso: denunciati due uomini

25/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Sorpresi all’interno di un condominio mentre cercavano di nascondersi, con uno zaino pieno di arnesi da scasso. Due catanesi, già noti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati dalla polizia di Stato per possesso ingiustificato di chiavi e strumenti atti allo scasso. I poliziotti sono stati allertati da una segnalazione che indicava la presenza di due individui vestiti di scuro, aggirarsi con fare sospetto tra i condomini della zona di Nesima Superiore.

Il controllo della polizia in un condominio in via Mirone

Giunti in via Mirone, gli agenti hanno individuato un edificio sospetto e deciso di entrare per effettuare un controllo. Una volta oltrepassato il portone, hanno udito rumori provenire dai piani superiori e si sono diretti fino all’ultimo livello dello stabile.

Qui hanno trovato i due uomini distesi sul pavimento nel tentativo di non essere scoperti. Entrambi corrispondevano alla descrizione ricevuta e risultavano già noti per precedenti reati contro il patrimonio. La perquisizione ha confermato i sospetti: all’interno di uno zaino sono stati rinvenuti tronchesi, giraviti, chiavi esagonali e torx, chiavistelli ed estrattori, oltre a strumenti più sofisticati come un multipick elettrico e un grimaldello del tipo plug spinner. Recuperati anche una bomboletta di lubrificante spray e guanti in lattice.

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