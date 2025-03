Nella tarda serata di ieri rissa a Messina, sette persone condotte in commissariato

Sono sette i giovani coinvolti nella violenta rissa avvenuta nella tarda serata di ieri a Messina. L’episodio si è verificato in piazza Unione Europea di fronte a Palazzo Zanca, sede del municipio. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti. Per cause da accertare i sette, che hanno un’età intorno ai vent’anni, se le sono date di santa ragione. Un giovane è rimasto ferito, ed è stato portato in ospedale. Al ragazzo è stata data una prognosi di 30 giorni. I sette sono stati portati via dalle forze dell’ordine per essere identificati e si valutano provvedimenti nei loro confronti. Sul posto la polizia ha sequestrato un casco da motociclista e un coltellino che forse sono stati utilizzati nella colluttazione. Il giovane ferito non è in pericolo di vita.