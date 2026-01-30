Il negozio online della droga, con pagamento sicuro e consegna ordinaria: 11 arresti da Palermo

30/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un vero e proprio negozio online della droga: con una vasta scelta di articoli, possibilità di acquisti internazionali, pagamenti online e consegna a domicilio attraverso corrieri ordinari. Un business da oltre un milione e mezzo di euro. È la nuova frontiera dello spaccio – sia al dettaglio che all’ingrosso – scoperta dalla guardia di finanza di Palermo. In un’operazione che ha portato a 11 arresti e 9 denunce tra le province di Palermo, Trapani e Catania. E al sequestro di 131 chili di hashish, 14 di marijuana e 1,703 grammi di wax, ossia la resina di marijuana.

Gli ordini online tra vasta scelta e servizi

Parte dell’indagine si è basata sul controllo delle reti social: sempre più spesso usate dai giovani per ordinare e pagare la droga. Spesso ordinata all’estero. E con una vasta scelta di sostanze, ma anche di servizi. Come la possibilità di proteggere la spedizione con il tracciamento gps. O vari metodi di camuffamento della merce: dal nascondere la droga in piccoli elettrodomestici o l’inserimento nel pacco di caffè in polvere o incenso per confondere i cani antidroga.

Il pagamento online e la consegna col corriere

Una volta effettuato l’ordine, era possibile anche pagarlo online, con metodi non rintracciabili. Per poi vederlo recapitato a casa o all’indirizzo scelto, esattamente come un qualunque altro pacco. Ed è proprio sulle spedizioni effettuate presso i centri cittadini e le sedi di smistamento logistico che si è concentrata l’altra parte dell’indagine. Con 44 controlli che hanno dato esito positivo: anziché beni di vario genere, infatti, le consegne contenevano la sostanza stupefacente. Un metodo usato anche per l’acquisto da parte di gruppi, pronti a spacciare la sostanza. Che, in un’occasione, hanno ordinato 35 chili di hashish in un solo pacco.

