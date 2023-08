Migranti: naufragio al largo Marettimo, 13 soccorsi e un cadavere. Si cerca disperso

Due uomini che avrebbero attraversato il Mediterraneo a bordo di un barchino insieme ad altri 13 migranti sarebbero morti nel mare nella zona dell’isola di Marettimo in seguito ad un naufragio. Un cadavere è stato recuperato stamane, l’altro risulta disperso. I due, secondo quanto ha raccontato uno degli uomini recuperati dalla Capitaneria di Porto, dai carabinieri e dalla Guardia di Finanza, sarebbero spariti nelle onde a circa 9 miglia dalla costa. Nove sono stati recuperati dalla Guardia Costiera e due dalla Guardia di Finanza. Sono in corso le ricerche.

Al momento è stata trovata solo un’imbarcazione ma senza motore. Il racconto dei superstiti che si dichiarano algerini è al vaglio dei carabinieri. I 13 sarebbero partiti e si trovavano nella rotta delle isole Egadi. Durante il viaggio ci sarebbe stato il naufragio. Gli undici scampati sono ancora nell’isola di Marettimo in attesa di essere portati a Trapani nel centro di accoglienza. Al momento le ricerche del disperso non hanno dato alcun risultato. In queste ore si è alzato anche un elicottero.