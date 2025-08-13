Naufragio a Lampedusa, tra le vittime una neonata e 2 ragazzi. Cri: «Superstiti in discrete condizioni»

13/08/2025 di , Tempo di lettura 2 min

Tra i primi corpi recuperati e già trasferiti nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana, a Lampedusa, ci sono quelli di una neonata, due uomini adulti, tre donne – di cui una minorenne – e due adolescenti di sesso maschile. A seguire, al molo Favarolo, sono state recuperate altre cinque salme. Sarebbero una ventina i cadaveri accertati. Intanto, quattro dei 61 superstiti del naufragio, subito dopo l’approdo, sono stati accompagnati al poliambulatorio dell’isola per accertamenti medici. Le operazioni di soccorso e recupero continuano, mentre restano ancora da localizzare i dispersi che dovrebbero essere almeno venti.

«Nella tarda mattinata abbiamo accolto le 56 persone superstiti partite dalla Libia, altre 4 sono ricoverate in osservazione – riferisce Cristina Palma, vice direttore dell’hotspot di Lampedusa della Croce Rossa Italiana-. Le persone sono provate dal viaggio, sono in condizioni discrete. La nostra equipe li ha già presi in carico e si sta occupando di loro e dei loro bisogni».

«È una tragedia che mi addolora profondamente e, come amministrazione comunale, ci siamo messi a disposizione delle autorità per tutto ciò che serve. Il naufragio non è avvenuto al largo di Lampedusa, ma in acque internazionali, a circa 40 chilometri a sud – dichiara Filippo Mannino, sindaco di Lampedusa – È strano che sia avvenuto in piena estate quando le condizioni meteo sono favorevoli alle traversate», sottolinea il primo cittadino, che invita, però, a evitare «strumentalizzazioni politiche».

«A Lampedusa il fenomeno dell’immigrazione va avanti da circa 30 anni – dice ancora il sindaco -. E purtroppo, insieme ai vivi, accogliamo da sempre anche i morti. Ci sono stati con ogni governo. Dinanzi a una simile tragedia invito tutti a evitare strumentalizzazioni. Perché le vittime delle traversate ci sono state con governi di qualsiasi orientamento politico». Per Mannino sul fenomeno migratorio «si deve lavorare insieme per cercare soluzioni che consentano a questa gente di non morire più in mare e di vivere liberamente nelle terre da cui partono».

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dall’11 al 17 agosto 2025
di

ARIETESettimana molto gradevole per voi Ariete, che finalmente vi fermate un po’ e gestite al meglio alcune necessità personali. Visto che avrete più tempo e vi servirà riprendere dei dialoghi intimi e vivere un momento meno stressato, lasciatevi pure andare e riprendete la dolcezza come linguaggio: sarà fondamentale per il partner con cui condividerete di […]

Oroscopo della settimana dal 4 al 10 agosto 2025
di

ARIETELa settimana inizia, per l’Ariete, in maniera molto complessa, ponendo subito la presenza della quadratura della Luna come il tratto più significativo. Le emozioni sfideranno la logica di Saturno e il caos di Nettuno, scatenando insicurezze davvero significative ma che, se viste, vi faranno superare un momento incerto con grande disinvoltura, anche prendendo in esame […]

Oroscopo speciale: Venere in Cancro apre ai sentimenti latenti
di

La bella Venere arriva in Cancro, una delle sue tappe preferite durante il giro dello zodiaco. La dea dell’amore si caratterizzerà in maniera magica, mutevole, umorale e tenderà a fare venire fuori sentimenti latenti che si esplicheranno durante la calda e romantica notte estiva. ARIETEVenere in Cancro, per voi, segnala la necessità di avere chiaro […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]