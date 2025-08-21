Sequestrate nel Catanese 4 tonnellate di pasta piena di parassiti: alcune confezioni erano già sullo scaffale



Un controllo dei Nas in un supermercato dentro a un centro commerciale del Catanese e la scoperta di quattromila chili di pasta confezionata, di varie marche, invasa da parassiti. Nello specifico, punteruolo del grano. Una parte in deposito, ma in parte anche esposta sugli scaffali, pronta per essere venduta. Il titolare è stato segnalato all’autorità giudiziaria e il deposito chiuso fino alla sanificazione di tutti gli ambienti. Secondo quanto spiegato dai Nas, il parassita è il risultato della presenza di uova o larve di insetti del grano dentro la confezione, prima che venga sigillata, durante la produzione o lo stoccaggio. Le uova – resistenti anche alle alte temperature di lavorazione – posso anche essere presenti nelle materie prime, ossia la farina o i chicchi di grano, utilizzate per produrre la pasta.