Naro, due donne trovate morte nelle loro case: si indaga per duplice omicidio

Due donne sono state ritrovate morte questa mattina all’alba a Naro in due distinti appartamenti del piccolo centro dell’Agrigentino. Entrambe sono originarie della Romania. Il corpo di una delle due vittime (Maria Russ di 57 anni) è stato trovato all’interno della propria abitazione in vicolo Da Vinci e, stando a quanto emerso finora, il cadavere è stato trovato carbonizzato dopo che la donna sarebbe stata avvolta dalle fiamme di un incendio – la cui origine è ancora al vaglio degli inquirenti – che ha danneggiato l’appartamento.

Il corpo senza vita dell’altra donna (Delia Zarniscu di 58 anni), invece, è stato trovato nella casa di cortile Avenia – non distante dell’abitazione dell’altra vittima, circa 200 metri – in una pozza di sangue. Secondo quanto è stato accertato finora, sul cadavere ci sarebbero anche segni di una colluttazione. Sul posto stanno operando i carabinieri e sono arrivati il procuratore aggiunto Salvatore Vella, la sostituta procuratrice Elettra Consoli e anche il medico legale. Si indaga per duplice omicidio. L’ipotesi principale degli inquirenti è che i due casi siano collegati tra loro.

Al momento, non ci sono notizie ufficiali di fermi, ma gli inquirenti stanno ascoltando alcuni connazionali delle vittime che con loro avrebbero avuto dei contatti proprio ieri sera. Come disposto dalla procura che ha già aperto un’inchiesta, i carabinieri stanno anche eseguendo alcuni accertamenti. Tanto che le zone di entrambe le abitazioni sono state recintate per permettere alla scientifica di effettuare tutti i rilievi del caso. Secondo le prime informazioni che emergono, una delle due donne nella serata di ieri sarebbe stata aggredita per strada.

«L’intera comunità è sconvolta da una simile violenza – ha dichiarato la sindaca di Naro Maria Grazia Brandara – Aspetto di avere più informazioni per capire cosa sia accaduto. Non conoscevo personalmente le due vittime – ha aggiunto la prima cittadina – ma provo un grande dolore e la loro morte resta un trauma per la nostra piccola comunità».