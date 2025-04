Naro, cambiano tre consiglieri comunali dopo il ricorso al Tar

I giudici del Tar hanno ribaltato il risultato elettorale delle ultime amministrative a Naro dell’8 e 9 giugno del 2024, in provincia di Agrigento. Alla luce della decisione tre consiglieri devono lasciare il posto ad altri tre non eletti. Entrano in consiglio comunale i candidati della Lista Barberi: Lillo Valvo, Angelo Gallo e Gera Destro.

Annullato l’atto di proclamazione di Aurora Chianta, Vincenzo Serravalle e Giuseppe Vainella. Le liste che si contendevano i seggi e la carica a sindaco erano Maria Grazia Branda-Il Sindaco di Naro (di cui fanno parte i tre esclusi), Uniti per Naro-Barberi Sindaco e Magica Naro-Dalacchi Sindaco. Ed è stato proprio Melchiorre Milco Dalacchi ad uscire vincitore con la lista Magica Naro. I consiglieri della lista Barberi non ritenendo corretto il risultato delle urne hanno fatto ricorso tramite gli avvocati Giuseppe Impiduglia e Girolamo Rubino per chiedere la correzione del risultato elettorale.

Il Tar ha fatto ricontare i voti ed è emerso che la lista collegata a Barberi aveva raccolto una preferenza in più e non sette in meno rispetto a quella del candidato Brandara. Da qui la correzione dei nomi degli eletti. I tre subentrati potranno partecipare all’elezione di secondo grado del Libero Consorzio di Agrigento (l’ex Provincia).