Foto di Dario De Luca

Era ricoverato dopo essere stato vittima di un pestaggio avvenuto a Catenanuova, in provincia di Enna. Salvatore De Luca, 57 anni, è morto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Cannizzaro di Catania, sposato e padre di un figlio, sarebbe stato picchiato a morte da un ventitreenne. Il pestaggio è avvenuto in pieno centro e di giorno, lo scorso 3 dicembre, in una piazzetta del paese dell’ennese.

Il pestaggio a Catenanuova e il ricovero al Cannizzaro

L’uomo, le cui condizioni erano apparse da subito gravissime era stato trasportato all’ospedale catanese dove è stato ricoverato con la prognosi riservata. Il ventitreenne, assistito dagli avvocati Alessandro Caruso e Sandro Fagone, che era indagato per tentato omicidio e adesso è accusato di omicidio volontario, si è dichiarato estraneo ai capi d’accusa che gli sono contestati in sede di interrogatorio di garanzia. All’origine dell’aggressione, secondo la tesi dell’accusa, ci sarebbero motivi legati a dissidi tra le due famiglie.