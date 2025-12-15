Foto di Dario De Luca

Muore dopo 12 giorni in ospedale. Era ricoverato per un pestaggio avvenuto a Catenanuova

15/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Era ricoverato dopo essere stato vittima di un pestaggio avvenuto a Catenanuova, in provincia di Enna. Salvatore De Luca, 57 anni, è morto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Cannizzaro di Catania, sposato e padre di un figlio, sarebbe stato picchiato a morte da un ventitreenne. Il pestaggio è avvenuto in pieno centro e di giorno, lo scorso 3 dicembre, in una piazzetta del paese dell’ennese.

Il pestaggio a Catenanuova e il ricovero al Cannizzaro

L’uomo, le cui condizioni erano apparse da subito gravissime era stato trasportato all’ospedale catanese dove è stato ricoverato con la prognosi riservata. Il ventitreenne, assistito dagli avvocati Alessandro Caruso e Sandro Fagone, che era indagato per tentato omicidio e adesso è accusato di omicidio volontario, si è dichiarato estraneo ai capi d’accusa che gli sono contestati in sede di interrogatorio di garanzia. All’origine dell’aggressione, secondo la tesi dell’accusa, ci sarebbero motivi legati a dissidi tra le due famiglie. 

