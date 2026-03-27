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Controlli sugli autonoleggi a Catania, due quelli sanzionati

27/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

I carabinieri, con il supporto della polizia municipale, hanno effettuato una serie di accertamenti mirati su diverse attività commerciali, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio. Le verifiche hanno riguardato in particolare il rispetto della normativa sul noleggio senza conducente. Nel corso delle attività ispettive, una 23enne catanese, titolare di un autonoleggio nei pressi di piazza Duomo, è stata sanzionata per pubblicità abusiva, avendo affisso materiale promozionale privo della necessaria autorizzazione amministrativa. Per lei è scattata una multa da 430 euro.

Un secondo intervento ha riguardato un 36enne, anche lui residente a Catania, titolare di un’attività in via Plebiscito, sanzionato per occupazione abusiva di suolo pubblico connessa alla propria attività commerciale. In questo caso la sanzione ammonta a 173 euro. Nel corso dei controlli sono stati verificati anche altri due autonoleggi della stessa area, risultati in regola con le disposizioni vigenti.

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