Multato per aver parcheggiato l’auto fuori dalle strisce blu: il giudice l’annulla

Un automobilista aveva parcheggiato un anno fa la propria macchina fuori dalle strisce blu ed era stato multato, ma il giudice adesso ha annullato la sanzione condannando il Comune alle spese. I fatti sono accaduti a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, in piazza Risorgimento per l’esattezza. L’auto sarebbe stata parcheggiata davanti alla saracinesca di un supermercato, in uno spazio senza divieti di sosta e distante sei metri dalle strisce blu.

Ciò che conta – si legge nel ricorso – è il rispetto dello «spazio minimo indispensabile», che permette le manovre di accesso e uscita dal parcheggio a pagamento. Spazio che – come accertato in sentenza – era garantito dalla distanza tra l’auto e le strisce.