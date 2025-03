Catania: multati otto parcheggiatori abusivi, tutti recidivi

Otto parcheggiatori abusivi sono stati sanzionati a Catania. Tutti già noti alla polizia perché recidivi, sono stati individuati dagli agenti tra piazza Borsellino, via Dusmet, via Cristoforo Colombo e corso Sicilia. Nei loro confronti, oltre alla multa e al sequestro delle somme illecitamente guadagnate (per un ammontare di 134 euro) si è proceduto all’adozione dell’ordine di allontanamento, come previsto dall’ordinanza prefettizia sulle zone rosse.

Tutti e otto gli uomini, inoltre, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per la violazione del Dacur, il provvedimento con il quale il questore di Catania ha loro vietato di stazionare proprio nei luoghi dove sono stati individuati a esercitare illecitamente l’attività di parcheggiatori. Cinque di essi sono stati denunciati anche perché inottemperanti a un precedente ordine di allontanamento dalla stessa zona rossa in cui sono stati fermati.