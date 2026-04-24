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Palermo: tenta di favorire evasione di un imprenditore, sospeso funzionario dell’Interno

24/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

È stata applicata la misura cautelare della sospensione dal servizio per un anno, nonché quella dell’obbligo di presentazione quotidiana negli uffici di polizia giudiziaria nei confronti di funzionario. Classe 61, l’uomo è ritenuto gravemente indiziato di aver agevolato l’evasione di un imprenditore, tentando di procurargli un falso passaporto.

Pure nei confronti di quest’ultimo, noto imprenditore palermitano con trascorsi nel settore bancario e delle telecomunicazioni, il gip ha riconosciuto la sussistenza di un grave quadro indiziario. Anche per il concorso nel tentativo di fabbricazione del falso titolo di viaggio. A suo carico è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, ineseguita per irreperibilità dell’indagato.

A incastrare i due è stato il falsario a cui si è rivolto il funzionario del ministero dell’Interno in servizio a Palermo. Quest’ultimo, infatti, si è presentato a un incontro con il funzionario con addosso un microfono nascosto che ha registrato la conversazione. Un lungo colloquio in cui il dipendente dell’Interno ha ammesso il tentativo di far evadere l’imprenditore.

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