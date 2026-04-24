Ospedale di Licata

Cimo: «Gravi criticità nella Pediatria dell’ospedale di Licata»

24/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

La segreteria regionale Cimo Sicilia denuncia criticità nell’unità operativa di Pediatria del presidio ospedaliero San Giacomo d’Altopasso di Licata. Cimo parla di «ricorso sistematico alla mobilità d’urgenza dei dirigenti medici, in particolare provenienti dall’unità operativa di Pediatria dell’ospedale di Agrigento».

Secondo Giuseppe Bonsignore, segretario regionale Cimo, «tale pratica risulta illegittima perché utilizzata in modo continuativo per sopperire a carenze strutturali, in contrasto con quanto previsto dal contratto nazionale, che ne limita l’utilizzo a situazioni eccezionali e temporanee». Il sindacato evidenzia inoltre «il superamento dei limiti temporali previsti, la mancata rotazione del personale e la compromissione della funzionalità delle unità operative di provenienza. A ciò si aggiungono criticità legate all’organizzazione dei turni e della pronta disponibilità, che non garantiscono adeguati riposi ai medici, con conseguente aumento del rischio di burnout e di errore clinico».

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