Truffa con assegni rubati: arrestato un 49enne a Biancavilla

È stato arrestato in flagranza di reato un 49enne, residente a Ramacca, ritenuto responsabile di tentata truffa, false dichiarazioni a pubblico ufficiale e ricettazione. Inoltre, è stato denunciato per una truffa consumata nei giorni precedenti ai danni di un’azienda agricola del territorio. L’operazione dei carabinieri di Biancavilla ha evidenziato l’importanza della tempestiva collaborazione dei cittadini nel segnalare situazioni sospette, consentendo interventi rapidi ed efficaci dei carabinieri.

Pagamento con assegni rubati

L’intervento, infatti, è scaturito dalla segnalazione della titolare di un’azienda di Biancavilla. La donna infatti ha richiesto l’intervento dei carabinieri dopo aver riconosciuto un uomo che, già due giorni prima, aveva acquistato da lei materiali per un valore di ben 7.500 euro, pagando con un assegno risultato successivamente provento di furto. Nella circostanza, l’uomo si era nuovamente presentato presso la sua attività con l’intento di effettuare un ulteriore acquisto. Aveva selezionato prodotti per un importo di oltre 2.700 euro, consegnando un altro assegno che, però, non aveva convinto la commerciante.

I militari hanno scorto l’uomo che insisteva per pagare mediante il titolo bancario, quindi gli hanno chiesto i documenti per identificarlo. Lui, però, asserendo di non avere con sé alcuna carta di identità, ha fornito false generalità nel tentativo di eludere i controlli. Questo tentativo, però, non solo non gli ha evitato ulteriori accertamenti, ma gli è costato anche una denuncia per false dichiarazioni a pubblico ufficiale.

Truffa ai danni dei commercianti

Nell’immediatezza, infatti, le pattuglie sul campo hanno contattato i colleghi della centrale operativa che, grazie alla consultazione della banca dati delle forze dell’ordine, hanno consentito di risalire alla sua vera identità. Smascherato, dunque, l’uomo è stato portato in caserma a Biancavilla e sottoposto a ulteriori verifiche che hanno confermato i sospetti dei militari.

In particolare, sono stati sequestrati gli assegni che il 49enne aveva con sé, perché risultati appartenenti a un carnet rubato. Dalle indagini è inoltre emerso come l’uomo avesse già messo a segno, con analogo modus operandi, un’altra truffa sempre ai danni di un commerciante. Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, l’uomo è stato arrestato e sottoposto all’obbligo di firma tutti i giorni presso la stazione dei carabinieri di Ramacca.