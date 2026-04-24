Foto generica

Migranti: 121 persone soccorse nella notte dalla Guardia costiera

24/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

È arrivata a Pozzallo intorno all’1.50 la motovedetta della guardia costiera che, intorno alle 17, aveva mollato gli ormeggi dal porto ibleo alla ricerca di un’ imbarcazione sovraccarica. Un motopeschereccio in legno sarebbe partito dalla Libia almeno un paio di giorni prima del salvataggio. A bordo 121 persone. Manovre di trasbordo complesse per le condizioni meteomarine.

Sbarcati parecchi minori

Una volta messi al sicuro le persone a bordo della motovedetta hanno fatto rientro a Pozzallo dove è avvenuto lo sbarco. Parecchi i minori: stando alle prime informazioni sarebbero 35 e tra loro quattro ragazze adolescenti. Cinque le donne e 81 uomini. I paesi di provenienza dichiarati sono Etiopia, Somalia, Eritrea, Egitto, Sudan e Bangladesh. In banchina i controlli sanitari da opera del team Usmaf – Sanità marittima – e Asp.

Tutto con il coordinamento dei medici Vincenzo Morello e Angelo Gugliotta, e l’assistenza con il personale della Protezione civile e della fondazione Migrantes. Una delle donne, all’ottavo mese di gravidanza è stata trasferita in ospedale, al Pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica per controlli. Il resto del gruppo è stato trasferito all’hot spot per il completamento delle procedure di accoglienza e identificazione. 

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 13 al 19 aprile 2026
di

Nuovo approfondimento della nostra rubrica astrologica con l’oroscopo della settimana dal 13 al 19 aprile 2026. Che vede i segni di fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – fin troppo presi dalle cose da fare, brillanti e pieni di energia e fascino. I segni di terra – Toro, Vergine e Capricorno – sono in fase […]

Oroscopo della settimana dal 6 al 12 aprile 2026
di

La settimana dal 6 aprile 2026 pare portare significati di rinascita, con l’oroscopo coerente al periodo pasquale. I segni di fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – beneficiano a piene mani di queste nuova voglia di vivere e rinnovarsi. I segni di terra – Toro, Vergine e Capricorno – sembrano risolvere uno dopo l’altro gli […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze