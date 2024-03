Monterosso Almo, insegue la ex per strada armato di motosega

Sarebbe andato in giro per le strade inseguendo la sua ex convivente con una motosega in mano. L’episodio è successo a Monterosso Almo, in provincia di Ragusa. L’uomo – un pregiudicato catanese – era già sottoposto alla misura del divieto di dimora nel circondario della cittadina del Ragusano. Adesso è stato arrestato e portato in carcere come disposto dal provvedimento del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ragusa.

Il pregiudicato era già accusato di ripetute minacce e aggressioni in danno della ex convivente e anche di alcuni suoi familiari. Secondo quanto emerso, in più circostanze, l’uomo avrebbe violato il divieto che gli era stato imposto dal tribunale. In particolare, è stato sorpreso dai militari mentre in preda all’ira nei confronti della donna, vicina di casa, imbracciava la motosega. Accompagnato in caserma per l’espletamento delle formalità di rito, è stato portato nel carcere di Ragusa dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.