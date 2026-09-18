Motorizzazione Palermo, arrestato per corruzione il direttore Pizzuto

Avrebbe intascato una tangente da oltre 5mila euro: questo il motivo dell’arresto di Angelo Pizzuto, direttore della Motorizzazione di Palermo. A eseguire l’ordinanza è stata la Polizia stradale, nell’ambito di una indagine per corruzione della procura di Palermo. La busta con la tangente da 5.500 euro sarebbe stata trovata in un immobile di pertinenza di Pizzuto. E, secondo l’accusa, sarebbe stata pagata dal titolare di alcune scuole guida, anche lui arrestato, per favorire il rilascio della patente ai suoi clienti. Pizzuto alla direzione dell’ufficio Motorizzazione del capoluogo a inizio 2026, dopo altre esperienze da dirigente all’Aci Palermo. Ma anche al parco delle Madonie e nel gabinetto dell’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò. In politica era stato nominato nel 2019 coordinatore provinciale a Palermo di Diventerà bellissima, il movimento dell’ex presidente regionale, oggi ministero, Nello Musumeci.