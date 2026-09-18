Catania, rapinato mentre compra il biglietto del bus in via D’Amico

Una rapina mentre comprava il biglietto del bus extraurbano vicino al terminal in via D’Amico, a Catania. La vittima è un cittadino straniero che, per prendere i soldi per pagare il suo ticket, ha poggiato a terra il suo zaino, con dentro 70 euro. Ma, in pochi secondi, i due rapinatori – un 34enne originario del Marocco e un 25enne originario della Tunisia, entrambi pregiudicati – glielo hanno portato via. La vittima ha chiamato la polizia, raccontando i fatti e descrivendo i due uomini. Trovati poco distante dagli agenti arrivati sul posto. Alla vista della polizia, i due hanno provato a scappare in direzione San Berillo, ma sono stati rincorsi e arrestati.