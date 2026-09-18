Catania, rapinato mentre compra il biglietto del bus in via D’Amico

18/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una rapina mentre comprava il biglietto del bus extraurbano vicino al terminal in via D’Amico, a Catania. La vittima è un cittadino straniero che, per prendere i soldi per pagare il suo ticket, ha poggiato a terra il suo zaino, con dentro 70 euro. Ma, in pochi secondi, i due rapinatori – un 34enne originario del Marocco e un 25enne originario della Tunisia, entrambi pregiudicati – glielo hanno portato via. La vittima ha chiamato la polizia, raccontando i fatti e descrivendo i due uomini. Trovati poco distante dagli agenti arrivati sul posto. Alla vista della polizia, i due hanno provato a scappare in direzione San Berillo, ma sono stati rincorsi e arrestati.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Incidente sulla statale 185: morto un ciclista 17enne
Leggi la notizia

Una rapina mentre comprava il biglietto del bus extraurbano vicino al terminal in via D’Amico, a Catania. La vittima è un cittadino straniero che, per prendere i soldi per pagare il suo ticket, ha poggiato a terra il suo zaino, con dentro 70 euro. Ma, in pochi secondi, i due rapinatori – un 34enne originario […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 14 al 20 settembre 2026
di

La settimana dal 14 al 20 settembre 2026 si preannuncia un po’ turbolenta, con un oroscopo influenzato dalla Luna in Sagittario. E in protesta per le cose che non accadono contro Urano in Gemelli, mentre Mercurio in Bilancia si oppone al conservatorismo di Saturno in Ariete. Astri che chiedono movimento e comunicazione e pianeti che […]

Oroscopo della settimana dal 7 al 13 settembre 2026
di

Dal 7 al 13 settembre è una settimana cruciale nello zodiaco 2026: con un oroscopo che dà nuovo assetto, grazie a passaggi concentrati tutti in poche ore. In soli due giorni i pianeti ridefiniscono la logica dello zodiaco: la bella Venere scivola in un conturbante Scorpione, mettendo anche gli altri segni d’acqua – Cancro e […]

Oroscopo del mese di settembre 2026
di

Settembre è il mese di ripartenza, ritorni, riflessioni romantiche e ragionate: eccoci, dunque, al secondo capodanno del 2026 per lo zodiaco, con un oroscopo ricco di cambiamenti. Il primo riguarda il 10 settembre quando, simultaneamente, Mercurio entra in Bilancia dando il cambio a Venere, che scivolerà in Scorpione. La comunicazione si farà più giusta e […]

Agenda Formazione

Business in chiaro

Oltre i motori

Noleggio a lungo termine dell’auto: vantaggi e novità anche sull’usato
di

Manutenzione, assicurazione, svalutazione. E tempo per programmare e svolgere tutte queste attività. L’acquisto di un’auto non ha mai solo il prezzo iniziale, ma tiene conto di tanti altri passaggi durante l’uso. Per questo molti guidatori scelgono sempre più spesso una soluzione diversa: il noleggio a lungo termine (adesso anche dell’usato). Opzione esclusiva, per anni, per […]

Punto Immobiliare

Professione agente immobiliare: prospettive e opportunità di lavoro in Sicilia
di

Una nuova dimensione della consulenza immobiliare: è quella che si sta delineando negli ultimi anni, puntando sulla formazione continua e l’affiancamento sul campo. Una possibilità di lavoro in Sicilia per nuovi talenti e di crescita anche per gli agenti immobiliari esperti. A raccontare nella nostra nuova rubrica dedicata al mercato immobiliare gli ingredienti necessari sono […]