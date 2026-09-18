Bronte, dopo un incidente aggredisce il personale del 118

Foto di Dario De Luca

Ennesima aggressione ai danni del personale del 118. L’ultimo caso è quello registrato nei giorni scorsi a Bronte, in provincia di Catania, dove un 40enne ha sferrato dei pugni a un medico e a due autisti soccorritori. Secondo la ricostruzione de La Sicilia il 40enne poco prima era stato coinvolto in un incidente in bicicletta, riportando delle escoriazioni non gravi. Quando l’ambulanza è arrivata sul posto, in via Cardinale De Luca, è scattata l’aggressione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili urbani. Il 40enne è stato trasferito all’ospedale di Paternò.

La solidarietà dell’Asp di Catania

Su questo accaduto la direzione aziendale dell’Asp di Catania esprime, in una nota, «ferma condanna per l’aggressione subita dal medico e dai due soccorritori del 118 di Bronte e manifesta piena solidarietà ai professionisti coinvolti». Il direttore sanitario aziendale, Giovanni Francesco Di Fede, ha contattato personalmente il medico aggredito per informarsi sulle condizioni di salute sue e degli altri componenti dell’equipaggio ed esprimere, a nome del direttore generale Giuseppe Laganga Senzio, la vicinanza e la solidarietà di tutta l’Asp di Catania.