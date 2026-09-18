Margaret Spada morta per una rinoplastica, a processo i due medici

18/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Comincerà il 9 marzo 2027 il processo per la morte di Agata Margaret Spada, la 22enne di Lentini – in provincia di Siracusa – morta per un intervento di rinoplastica avvenuto in uno studio medico del quartiere Eur, a Roma. Alla sbarra Marco Procopio e il figlio Marco Antonio, ossia i due chirurghi estetici che dovranno rispondere dell’accusa di omicidio colposo.

Morte Spada: le parti civili ammesse

La decisione è stata presa dal giudice per l’udienza preliminare che ha anche ammesso come parti civili i genitori della giovane e il fidanzato, che era presente il giorno dell’operazione. Agli atti dell’indagine sulla morte di Spada c’è anche un video di pochi secondi girato dal fidanzato della ragazza. Il filmato riprenderebbe il momento in cui i medici tentavano di rianimare la 22enne che si era sentita male dopo la somministrazione dell’anestesia. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del Nas, che effettuarono le indagini e i sopralluoghi, la struttura non era idonea e priva di autorizzazioni sanitarie. Il processo si terrà davanti i giudici della nona sezione collegiale del tribunale di Roma.

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