Catania: motociclista minaccia di morte autista bus e spara colpo di pistola

L’autista di un bus urbano della linea 628 dell’Amts di Catania suona il clacson perché una moto viaggiava controsenso, il motociclista non ha gradito il rimprovero, lo ha inseguito e una volta raggiunto al capolinea nel rione Nesima ha minacciato di morte il guidatore del mezzo pubblico con una pistola in mano e ha esploso un colpo in aria prima di fuggire. Sul posto è intervenuta la polizia avvertita da altri colleghi dell’autista, che in stato shock è stato soccorso da personale del 118 intervenuto con un’ambulanza e poi condotto all’ospedale San Marco. Indagano investigatori delle Volanti della questura.

