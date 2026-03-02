Un motociclista di Salemi (Trapani) ha perso la vita in un incidente avvenuto ieri sera in contrada Gorgazzo nel piccolo centro del trapanese. La vittima, Alessio Minore, 35 anni, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un palo dell’illuminazione pubblica. L’impatto è stato fatale, nonostante il giovane indossasse il casco. La dinamica è al vaglio della polizia municipale.