Si schianta in moto contro un palo della luce, un morto nel Trapanese

02/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un motociclista di Salemi (Trapani) ha perso la vita in un incidente avvenuto ieri sera in contrada Gorgazzo nel piccolo centro del trapanese. La vittima, Alessio Minore, 35 anni, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un palo dell’illuminazione pubblica. L’impatto è stato fatale, nonostante il giovane indossasse il casco. La dinamica è al vaglio della polizia municipale. 

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo di marzo 2026: mese dolce e profondo che si fa vitale
Leggi la notizia

Un motociclista di Salemi (Trapani) ha perso la vita in un incidente avvenuto ieri sera in contrada Gorgazzo nel piccolo centro del trapanese. La vittima, Alessio Minore, 35 anni, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un palo dell’illuminazione pubblica. L’impatto è stato fatale, nonostante il giovane indossasse il casco. La dinamica […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo di marzo 2026: mese dolce e profondo che si fa vitale
di

Marzo è un mese dolce e profondo ma, dopo il 20, trasforma questo 2026 con un’esplosione di vitalità: ecco come, segno per segno, nell’oroscopo della nostra rubrica astrologica. Marte e Mercurio in Pesci aiutano a sentirsi meglio Cancro e Scorpione. Saturno e Nettuno in Ariete fanno rifiorire anche Leone e Sagittario e li rendono di […]

Oroscopo settimanale dal 2 all’8 marzo 2026
di

Una settimana, la prima di marzo, da lunedì 2, splendida per molti segni zodiacali, con un oroscopo speciale. In particolare Pesci, Scorpione e Cancro. E, a seguire, anche l’Acquario, che si esprime con grande fantasia e si innamora. La Bilancia non si accontenta ma cerca ancora dell’altro, mentre i Gemelli diminuiscono la velocità. I Leone […]

Oroscopo settimanale dal 23 febbraio all’1 marzo 2026
di

Ultima settimana di febbraio, con un oroscopo che, da lunedì 23, ci porta al 1 marzo. Dominata dalla congiunzione tra Saturno e Nettuno nei gradi dell’Ariete. Ecco cosa ci dicono le stelle., nei consigli della nostra rubrica astrologica. Ariete La settimana dal 23 febbraio inizia con una Luna in Toro proprio davanti al vostro cielo […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Intelligenza artificiale: ecco come l’auto diventa smart
di

Prima sono arrivati i sistemi di sicurezza tecnologici: dai semplici segnalatori per il parcheggio agli assistenti di guida. Utili strumenti entrati ormai nel nostro quotidiano. Che, però, è già pronto a una nuova rivoluzione: l’integrazione dell’intelligenza artificiale, che promette di rendere le nostre auto sempre più sicure e personalizzate. Attraverso sistemi capaci di imparare le […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze