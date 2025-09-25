foto di fondazione OELLE

Dalle offerte ai santi compatroni di Trecastagni, nel Catanese, al racconto della tragedia a Gaza. Fusi in un’arte tra le più apprezzate a livello internazionale. È Miracolo, la mostra di Daniela Ortiz, prevista dal 30 settembre al 12 ottobre 2025, negli spazi della fondazione OELLE, ad Aci castello, nel Catanese. Nel giorno d’inaugurazione, a partire dalle 18.30, sarà inoltre possibile incontrare l’artista peruviana, che presenterà il suo lavoro sulla resistenza anticoloniale e la tragedia in corso in Palestina, attraverso le tele realizzare durante la sua residenza artistica in Sicilia. Soggiorno in cui è nata l’ispirazione dalla tradizione degli ex-voto del Santuario dei santi Alfio, Filadelfo e Cirino, a Trecastagni. E reso possibile dalla vittoria del premio Oelle – Mediterraneo antico 2024.

La residenza artistica di Daniela Ortiz in Sicilia

Assegnato durante la scorsa edizione di Artissima, il premio sostiene gli artisti internazionali che lavorano su tematiche legate a memoria, identità e trasformazione dei territori mediterranei. E consiste nella possibilità di sviluppare nuove opere in dialogo con la Sicilia. Vincitrice dell’edizione dello scorso anno, Ortiz ha approfondito le memorie delle resistenze anticoloniali africane – dall’Etiopia alla Libia – all’occupazione italiana. Legandole in un continuo storico e artistico all’attualità di quanto sta succedendo a Gaza.

I contenuti della mostra di Daniela Ortiz

Una delle opere di Daniela Ortiz in mostra

La mostra Miracolo di Daniela Ortiz raccoglie lavori di pittura, scultura e video, a partire dall’iconografia e dal significato degli oggetti devozionali del santuario catanese. Che Daniela Ortiz reinterpreta alla luce dei conflitti storici e contemporanei. Le opere esposte mettono in relazione episodi storici e fatti di cronaca recente, con l’obiettivo di riscriverne la narrazione comune. Uno dei lavori centrali della mostra è una scultura che, insieme a un video, documenta la trasformazione simbolica di un’arma fascista in una falce: da strumento di violenza a simbolo di lavoro, cura e rinascita.

Il messaggio dell’esposizione Miracolo

Un invito alla riflessione: è quello che l’artista sudamericana rivolge ai visitatori. Attraverso interrogativi sulla narrazione storica e contemporanea, e l’esposizione di figure e voci cancellate o marginalizzate. Attuali ma anche passate, senza che la distanza temporale permetta di scaricare la responsabilità del presente. E l’urgenza di costruire nuove possibilità di azione. Tra queste, anche e soprattutto la tragedia in corso in Palestina, con uno sguardo che parte dalla Sicilia. Proprio come le navi della Global Sumud Flotilla, dirette a Gaza e salpate da diversi porti dell’Isola.

Le informazioni sulla mostra

La mostra Miracolo di Daniela Ortiz è visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, a ingresso libero, presso la fON Art Gallery della fondazione Oelle, in via Antonello da Messina 45, ad Aci Castello.