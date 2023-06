Comiso, 69enne scomparso è stato trovato morto in una zona di campagna

Un uomo di 69 anni Giovanni Aprile, è stato trovato morto in una zona impervia del territorio di Comiso, in provincia di Ragusa. Secondo quanto è stato ricostruito finora, il 69enne – che era sordo – sarebbe uscito di casa domenica mattina per andare a fare una passeggiata in campagna alla ricerca di verdure selvatiche, come era sua abitudine. Non vedendolo tornare per l’ora di pranzo, però, la moglie e i figli si sono preoccupati, anche perché il suo cellulare risultava sempre spento, e hanno lanciato l’allarme. Sono stati gli stessi familiari, nelle ore successive, a trovare l’auto di Aprile parcheggiata sul ciglio della strada in contrada Crocilla, in una zona di campagna tra Comiso e Ragusa.

Tramite l’ultimo segnale agganciato dal suo telefonino, gli inquirenti sono risaliti all’area in cui il 69enne poteva essere scomparso. E, così, nella serata di ieri, anche con l’utilizzo di droni, è stato ritrovato il corpo senza vita in una zona scoscesa di contrada Manco, al confine tra Ragusa e Comiso, non distante da dove era stata individuata la macchina. Sul cadavere non risultano esserci segni di violenza. L’ipotesi principale è che l’uomo possa essere stato vittima di un malore.